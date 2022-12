De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met 0,5 procentpunt verhoogd. De verhoging is minder sterk dan vorige maand, toen de rente met 0,75 procentpunt werd opgeschroefd. Dat was de grootste renteverhoging sinds 1989. De BoE wil daarmee de hoge inflatie bestrijden. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.