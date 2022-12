EU-parlementsvoorzitter ontstemd over Schengen-veto voor Bulgarije

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, is niet te spreken over de weigering van andere lidstaten om Bulgarije en Roemenië te laten toetreden tot de Schengenzone van 26 Europese landen waarbinnen zonder grenscontroles gereisd kan worden. „Het was zo teleurstellend dat de ministers vorige week opnieuw de hoop van miljoenen Europeanen de bodem hebben ingeslagen”, hield zij de EU-leiders op hun top in Brussel voor, zonder namen te noemen. Nederland blokkeert Bulgarije en Oostenrijk allebei de landen.