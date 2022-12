Het extreme geweld van Nederlandse militairen in Indonesië tussen 1945 en 1949 zou volgens de huidige definities aangemerkt kunnen worden als oorlogsmisdaden. Dat erkent het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Toch zou daar juridisch gezien geen sprake van zijn omdat die wandaden gepleegd werden voordat de Verdragen van Genève in 1949 van kracht werden.