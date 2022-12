Het Spaanse kledingconcern Inditex heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een hogere omzet en winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het moederbedrijf van winkelketens als Zara, Bershka en Pull & Bear zag de verkopen duidelijk stijgen ondanks de zorgen bij consumenten over de hoge inflatie en afzwakkende koopkracht.