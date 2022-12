Nieuwe overlegronde Jetten en EU-collega’s over gasprijsplafond

Klimaatminister Rob Jetten komt weer naar Brussel om met zijn EU-collega’s te overleggen over een prijsplafond voor gas. Er wacht Jetten opnieuw een verbaal robbertje vechten, want een paar landen, waaronder Nederland en Duitsland, staan lijnrecht tegenover de wens van een veel groter aantal lidstaten. Na afloop van het vorige overleg, eind november, bestempelde de Tsjechische voorzitter de discussies als „verhit”. De bedoeling is tot een akkoord te komen waar liefst iedereen mee kan leven.