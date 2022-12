Een 40-jarige man heeft in een voorstad van Dresden zijn moeder vermoord en is vervolgens naar een radiostation in de stad gegaan, schoot er om zich heen en had zich daarna verschanst in een winkelcentrum. Volgens plaatselijke media probeerde de man het kantoor van Radio Dresden via de deur van een nooduitgang binnen te dringen, maar mislukte dat. Hij had volgens de krant Bild toen al zijn 70-jarige moeder in de gemeente Prohlis vermoord.