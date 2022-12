Belastinguitzondering vastgoedfondsen pas vanaf 2025 van de baan

Vastgoedfondsen verliezen pas vanaf 1 januari 2025 een speciale status waarmee ze nu nog onder winstbelasting uit komen. Het kabinet neemt een jaar extra de tijd om de zogenoemde ‘vastgoedmaatregel’ in te voeren. Nu kunnen fondsen als fiscale beleggingsinstelling (fbi) worden aangemerkt, waardoor ze 0 procent vennootschapsbelasting betalen. Maar vanaf 2025 mag zo’n fbi niet meer direct in Nederlands of buitenlands vastgoed beleggen.