De dreiging van nieuwe stakingen in het leerlingen- en zorgvervoer is nog niet uit de lucht. Leden van vakbond FNV legden anderhalve week geleden het werk weer neer om meer uit de cao-onderhandelingen te halen. Sindsdien hebben de vakbond en de werkgevers, verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi, nog niet met elkaar gesproken en zijn er ook nog geen nieuwe gesprekken gepland. Dat laten de beide partijen weten.