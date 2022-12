Webwinkel TrendX heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van 100.000 euro voor het misleiden van consumenten bij de verkoop van artikelen. Op de pagina van de webshop stonden namelijk positieve reviews die nep waren. Negatieve echte meningen van klanten over de producten werden juist verborgen door TrendX. Volgens de toezichthouder was de onderneming daarnaast onduidelijk over de levertijd van artikelen.