Een brief van de Chinese iPhone-producent Foxconn aan de Chinese overheid zou weleens een doorslaggevende rol gespeeld kunnen hebben bij het versoepelen van de coronamaatregelen in China. Dat melden ingewijden aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ). In de brief waarschuwt de oprichter van Foxconn Terry Gou de overheid dat die maatregelen de positie van China in de wereldeconomie schaden.