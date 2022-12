Beleggers op Wall Street haalden donderdag opgelucht adem nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse concurrentiewaakhond de miljardenovername van gamesbedrijf Activision Blizzard door Microsoft wil tegenhouden. Microsoft wilde 69 miljard dollar neertellen voor de uitgever van spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Maar de mededingingsautoriteit FTC vindt dat Microsoft daardoor concurrerende speluitgevers kan uitsluiten van de Xbox.