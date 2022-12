OM eist 13 jaar voor dodelijke schoten shishalounge Paramaribo

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam dertien jaar cel geëist tegen de 37-jarige Dafnon van der M., voor het doodschieten van Roberto (‘Berto’) Kida (30) in een shishalounge in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. De verdachte zegt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten, maar volgens de officier van justitie is daar geen sprake van geweest. Van der M. schoot vier keer op het slachtoffer. De laatste kogel trof Kida in het hoofd, toen hij al op de grond lag. „Dat kan als een executieschot worden aangemerkt”, aldus de officier. „Berto Kida mocht nooit meer opstaan.”