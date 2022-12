ExxonMobil behoorde donderdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het Amerikaanse olieconcern zijn aandeleninkoopprogramma zal opschroeven tot 50 miljard dollar. ExxonMobil, dat afgelopen kwartaal de hoogste winst boekte in zijn 152-jarige bestaan, kondigde eerder al aan de aandeelhouders te belonen door voor 30 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.