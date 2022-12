Ikazia Ziekenhuis financieel gered, maar het moet inkrimpen

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is gered van een faillissement, maar zal wel moeten inkrimpen. Een verpleegafdeling gaat dicht en de intensive care wordt verkleind. Het ziekenhuisbestuur noemt dat „moeilijke keuzes”, maar zegt ook dat het nu weer „positief naar de toekomst kan kijken”. Met de grootste zorgverzekeraars is een akkoord bereikt over een herstelplan en financiële steun. Dit jaar én de komende twee jaar krijgt het ziekenhuis hogere vergoedingen, zodat het orde op zaken kan brengen.