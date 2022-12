De Europese Commissie wil het btw-systeem in Europa verder digitaliseren met een systeem van real-time elektronische facturering om fraude terug te dringen. In het nieuwe plan worden beheerders van onlineplatforms voor passagiersvervoer en voor kort verblijf, zoals Airbnb en Uber, verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw van kleine bedrijfjes of individuele verhuurders en chauffeurs die dat zelf niet doen.