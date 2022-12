De Nederlandse economie zal volgend jaar met een bescheiden 0,4 procent groeien, verwachten economen van ING. Zij spreken van een mager jaar door de zwakkere wereldwijde economie en de aanhoudende prijsstijgingen. De inflatie lijkt dan wel over haar piek heen, maar blijft ook in 2023 hoog, zo is de verwachting. Vooral de extra uitgaven door de overheid jagen de groei aan, denken de economen.