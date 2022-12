De Britse grenspolitie gaat tijdens kerst en in aanloop naar oud en nieuw staken, heeft vakbond PCS aangekondigd. Daardoor zullen er mogelijk problemen ontstaan bij de paspoortcontroles op de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick, maar ook vliegvelden in Brimingham, Cardiff, Glasgow en Manchester. Daarnaast staken ook de agenten in de haven van Newhaven, waar veerboten uit het Franse Dieppe aankomen.