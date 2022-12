Bij de provincie Limburg zijn in totaal 111 meldingen binnengekomen van omzetschade door bedrijven als gevolg van de overstromingen vorig jaar. De bedrijven vragen om een tegemoetkoming van in totaal ruim 6 miljoen euro, gemiddeld bijna 55.000 euro per bedrijf, schrijft de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn aan de Limburgse Staten.