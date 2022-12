De Chinese president Xi Jinping brengt een uitgebreid bezoek aan Saudi-Arabië en knoopt er topconferenties met de Golfstaten en de Arabische Liga aan vast. Het is het eerste bezoek van Xi aan de regio in zes jaar tijd. China ziet dat de westerse invloed in het Midden-Oosten tanende is en wil op de voorgrond treden.