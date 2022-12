Inwoners grensstreek kunnen donderdag Duits testalarm krijgen

Inwoners van de grensstreek in Limburg kunnen donderdag om 11.00 uur een Duits testalarm krijgen op hun mobieltje. Dat kan gebeuren als zij in de buurt zijn van een Duitse zendmast. Ook gaan in Duitsland op hetzelfde moment de sirenes af als onderdeel van het landelijke testalarm, en ook dat signaal kan tot in Limburg hoorbaar zijn. Het is volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het eerst dat de Duitse overheid een landelijke testdag houdt met dit noodberichtensysteem.