Na dagenlang beraad heeft de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC (Afrikaans Nationaal Congres) haar steun uitgesproken aan president Cyril Ramaphosa. Hij staat onder druk na een onderzoeksrapport over wat de affaire ‘Phala Phala-boerderij’ of ‘Farmgate’ wordt genoemd. Het ANC heeft nu besloten dat het dinsdag een eventuele motie in het parlement om Ramaphosa af te zetten niet zal steunen.