Het eerste gesprek over het landbouwakkoord laat zien dat er „voldoende kansen lijken te zijn om vruchtbare vervolgstappen te zetten”, volgens gespreksvoorzitter Wouter de Jong, zo laat een woordvoerder weten. Er worden deze maand dan ook meerdere vervolggesprekken georganiseerd. Daarbij zal het onder meer gaan over de verschillende praatclubjes die in het leven worden geroepen.