Bedrijven in de industrie- en energiesector dreigen in droge perioden, zoals de afgelopen zomer, gedeeltelijk of geheel te moeten worden stilgelegd als gevolg van het koelwaterbeleid van de overheid. Daarvoor waarschuwt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), de belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland.