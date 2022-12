De voormalige paus Johannes Paulus II is van zijn voetstuk gevallen. De in 2014 inderhaast heilig verklaarde kerkvorst blijkt in de tijd dat hij aartsbisschop van het Poolse Krakau was meerdere gevallen van kindermisbruik door priesters te hebben verdoezeld. Volgens deskundigen zijn de bewijzen die journalist Ekke Overbeek boven water tilde, keihard.