Een grote fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhengzhou kan nog weken niet zijn volledige productie van Apples iPhones halen. Dat verwachten bronnen binnen de Taiwanese elektronicaproducent, schrijft Reuters. De fabriek in Zhengzhou had te maken met coronamaatregelen. Daardoor vertrok ook veel personeel dat de omstandigheden in de fabriek, waar de arbeiders ook wonen, beneden peil vonden.