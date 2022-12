Wall Street vindt het lastig om de gevolgen in te schatten van de sterke banenaanwas in de Verenigde Staten voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Na het verschijnen van het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid gingen de beursgraadmeters vrijdag aanvankelijk omlaag. Maar later liepen de verliezen weer wat terug; de Dow-Jones eindigde zelfs nipt in de plus.