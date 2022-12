Het later mogen betalen van een aankoop is voor de wet gelijk aan een consumptief krediet. Dat heeft de procureur-generaal van de Hoge Raad geadviseerd naar aanleiding van vragen van de kantonrechter in Gelderland. Het advies betekent dat er strengere informatieregels gaan gelden voor bedrijven die uitgesteld betalen aanbieden zoals Riverty (voorheen Afterpay) en Klarna.