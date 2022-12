De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gedaald. Dat kwam vooral door de gedaalde rente. Verder bleek november een niet al te goede maand voor beleggingen, meldt onderzoeksbureau Aon. Of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen of juist moet verlagen, hangt af van de financiële positie van het fonds. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad.