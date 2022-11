Van een roze papieren donorcodicil naar een onlineregister waar iedere volwassen Nederlander in staat: er veranderde de afgelopen 25 jaar veel in de wereld van de orgaandonatie. Toch is er nog een cultuuromslag nodig, stelt Bernadette Haase, directeur van de jubilerende Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). „De wet is nog niet altijd de praktijk.”