Er staat in de koelkast een flinke pan krombekken te wachten. Alleen om de naam al koos ik ze uit. Krombek, de Hollandse cannelloniboon, volgens culinaire hotemetoten. Hij is wit, aan de maat en heeft een lekkere bite. Ik kocht een zak gedroogde, om met een van de tips van lezer Nelleke Blok aan de slag te gaan. Peulvruchten zelf koken is goedkoper dan bonen uit pot of blik gebruiken, schrijft ze.