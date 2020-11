VCA op een vertrouwde locatie

In de bouw wordt regelmatig met gevaarlijke stoffen en machines gewerkt. Er gebeuren ieder jaar dan ook weer bedrijfsongevallen. In februari 2020 berichtte de Inspectie SZW dat het aantal arbeidsongevallen in 2019 was toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn 4474 arbeidsongevallen gemeld, ruim 100 meer dan het jaar ervoor. Volgens de Inspectie SZW begint veiligheid bij een betere bewustwording bij bedrijven. Hoe ontstaat deze bewustwording? Een van de belangrijke manieren waarop bedrijven en werknemers zich bewust kunnen worden van het belang van veiligheid en tegelijkertijd veiligheidskennis aangeleerd krijgen is de VCA-cursus.

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Door een VCA-diploma te behalen kunnen aannemers én werknemers aantonen dat zij met kennis van de risico’s en regels op een veilige, gezonde en milieubewuste manier kunnen werken.

Er zijn verschillende soorten VCA-diploma’s. Ten eerste is er VCA-VOL, dit is voor leidinggevenden en zzp’ers. Daarnaast is er VCA-Basis, dit is voor werknemers die geen leidinggevende functie hebben. Als laatste is er VCU-VIL, dit is voor werknemers van uitzendbureaus, intercedenten, voor wie het ook belangrijk is om inzicht te hebben in de geldende veiligheidsregels en hoe deze toegepast moeten en kunnen worden.



Een VCA-cursus op uw locatie

Het VCA-diploma kan behaald worden door eerst een VCA-cursus te volgen en daarna een examen te maken. Deze cursussen inclusief examens worden aangeboden door verschillende opleidingsinstellingen. De cursus kan gevolgd worden op allerlei locaties door heel Nederland.

Het is echter ook mogelijk om de cursus plaats te laten vinden op de eigen locatie van een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld handig en praktisch zijn als de cursuslocaties van de opleider niet erg dicht in de buurt zijn. Bij een incompany-cursus hoeven de werknemers dan niet zover te rijden. Daarnaast is het op dit moment door de coronapandemie nodig om minstens 1,5 meter afstand te houden. VCA-opleider in1keerVCA.nl houdt zich hier goed aan. Eigenaar Arend Flier: ‘We vinden het erg belangrijk om de veiligheid van onze cursisten te waarborgen door 1,5 meter afstand te houden. Hierdoor kunnen we echter een stuk minder cursisten kwijt in onze cursuslokalen.’ Als bedrijven een groep medewerkers een VCA-cursus willen laten volgen, is het daarom vooral in deze tijd erg handig om een incompany-cursus te boeken. Als een bedrijf een grote ruimte beschikbaar heeft, kunnen er dan namelijk meer cursisten deelnemen aan de cursus.



Wat is een incompany-cursus?

Bij een incompany-cursus komt een instructeur van in1keerVCA.nl naar de locatie van een bedrijf om een cursus te geven. De instructeur neemt alle benodigde materialen mee. Het bedrijf hoeft enkel voor een geschikte ruimte, tafels, een internetverbinding en eventueel een lunch te zorgen. Ook de externe examinator die het examen afneemt, komt naar de bedrijfslocatie om het examen af te nemen. De cursisten kunnen op die manier hun VCA-diploma behalen in een vertrouwde omgeving.



