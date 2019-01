TMC Wonen: specialist in binnenzonwering

Goede service, kwalitatief goede producten en meer dan 42 jaar ervaring in wonen. Daarvoor bent u bij TMC Wonen aan het goede adres. Het bedrijf is specialist in binnenzonwering: raambekledingsproducten die tegelijkertijd als zonwering gebruikt kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn jaloezieën, shades, rolgordijnen, vouwgordijnen, lamellen en shutters. Deze verschillende producten hebben ieder hun eigen voordelen en specifieke eigenschappen.

Maatwerk

Bij het kiezen van de juiste vorm van binnenzonwering is het belangrijk om te letten op de plaats waar de zonwering komt te hangen en op de functie ervan. Verder zijn het type raam en type bediening van belang. De monteurs van TMC Wonen meten vooraf de ramen op, zodat de producten op maat kunnen worden gemaakt en vervolgens vakkundig kunnen worden gemonteerd.

Functies

Behalve dat binnenzonwering voor de nodige sfeer zorgt, kan het gebruikt worden om de hoeveelheid daglicht die binnenkomt gemakkelijk te regelen. Verder zorgt de raamkleding voor een betere akoestiek in huis, vooral wanneer er PVC of laminaat op de vloer ligt.

Zakelijk

Binnenzonwering wordt niet alleen in woonhuizen, maar ook in bedrijfs- en kantoorpanden toegepast. De TMC Projectafdeling heeft een uitgebreide collectie binnenzonwering die voldoet aan de eisen die in bepaalde gevallen voor deze panden gelden.

Kindvriendelijk

Binnenzonwering van de betere merken, zoals Luxaflex, bece en NL Label, is kindvriendelijk. De leveranciers van TMC Wonen houden zich aan de Europese veiligheidsnormen, door bijvoorbeeld de koord- of kettinglengte maximaal één meter lang te maken. Verder kan de zonwering met een alternatief bedieningssysteem of helemaal zonder koord geleverd worden. De laatste variant is op afstand bedienbaar via een app of een afstandsbediening.

Luxaflex Gallery Shop

TMC Wonen is erkend interieurspecialist voor raambekleding en zonweringsproducten van het merk Luxaflex in de regio Goes, Kruiningen en Bergen op Zoom. In de interactieve en uitgebreide Luxaflex Gallery Shop van TMC Wonen worden de vele mogelijkheden van de producten gedemonstreerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen en met verschillende bedieningssystemen, zoals de Power Motorisation en de LiteRise.

TMC video TMC Wonen

Interieuradvies

Omdat het een inrichten van een huis een lastige klus kan zijn, helpen de adviseurs van TMC Wonen je graag bij het maken van een keuze voor passende binnenzonwering. Kom langs in één van de showrooms of maak via https://tmcwonen.nl/inspiratie/advies/interieuradvies/ eenvoudig een afspraak thuis.

Actie

Tot 31 januari krijgt u op elk tweede zonweringsproduct van NL Label 50% korting! Kijk voor meer informatie op www.tmcwonen.nl/acties.

TMC Wonen

TMC Goes - Marconistraat 13 - (0113) 22 41 02

TMC Kruiningen - Zandweg 1B - (0113) 38 26 26

TMC WoonWenz - Marconistraat 15-15b - (0113) 22 41 14

TMC Bergen op Zoom - Van Konijnenburgweg 13 - (0164) 27 44 77

info@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl