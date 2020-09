TMC Kruiningen: Voor het verwezenlijken van je woondromen

Je huis inrichten zodat het de plek is waar je na een lange dag werken graag thuiskomt? Of een werkplek omdat je vanwege het coronavirus grotendeels vanuit huis moet werken? Het kan best lastig zijn. Er zijn zoveel opties en mogelijkheden. Hoe weet je wat het beste past bij jou?

Het unieke van TMC Kruiningen is precies de manier waarop met dit probleem wordt omgegaan. Klanten hebben vaak moeite met het visualiseren van de nieuwe meubels in hun huis, waardoor het lastig is om een keuze te maken. Het 3D-ontwerp van TMC maakt hier een einde aan. “We gaan eerst in gesprek met de klant, zodat we de wensen goed in kaart kunnen brengen. Welke meubels mogen blijven, wat moet er vernieuwd worden, wat is het budget? Dat wordt de basis waarop we verder werken. Als het nodig is brengen we ook een bezoek aan huis, om alles goed op de foto te zetten en om een beeld te krijgen van de lichtval en de manier van wonen, bijvoorbeeld.” Op basis van het gesprek en een eventueel bezoek aan huis gaat de adviseur van TMC aan de slag met het maken van een 3D-ontwerp van de nieuwe inrichting.

Zichtbaar

“De 3D-tekening is precies volgens de maten van de woning en de maten van de meubels, zodat alles mooi in verhouding zichtbaar wordt voor de klant. Dat maakt het een stuk makkelijker om een goede beslissing te maken.” De adviseur van TMC doet in de 3D-tekening een voorstel voor de ruimte-indeling die volgens hen het beste is. “We nemen hierin de wensen van de klant natuurlijk mee.”

Op basis van het 3D-ontwerp wordt een adviesgesprek gehouden met de klant. “Samen met de klant werken we de tekening tot in detail uit, zodat het precies volgens de wensen van de klant is. Deze versie van het 3D-ontwerp krijgt de klant ook altijd via de mail, zodat ze thuis de tijd hebben om erover na te denken.”

Pas als de basis (vloer-, raam- en wandbekleding) vaststaat, is het uitzoeken van de specifieke meubels aan de beurt. “Ons assortiment is zo groot, mede door maatwerkmogelijkheden, dat we het perfecte plaatje kunnen creëren.” Bij TMC is ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld kasten op maat te laten maken. Zo kan alle ruimte optimaal benut worden, precies passend bij de hoeveelheid spullen die opgeborgen moeten worden.

Kleuradvies thuis

Voor het definitief bepalen van de kleuren gaat de adviseur van TMC altijd bij de klanten langs. “Om de juiste kleuren te kunnen kiezen hebben we een beter beeld nodig van de omgevingsfactoren en de lichtval, bijvoorbeeld. Een kleur kan er bij het ene licht anders uitzien dan bij licht uit een andere hoek of richting.”

Tijdens het hele proces is oog voor het budget van de klant. “We leggen het financiële deel heel duidelijk voor aan de klant, zodat daar geen misverstanden over ontstaan. Het budget van de klant komt altijd al aan de orde in ons eerste gesprek.”

Als het hele plan akkoord is, kan de uitvoering beginnen. “We zorgen dat alle materialen en meubels op tijd binnen zijn. Dan gaan onze vakmensen aan de slag om alles te realiseren. Het feit dat we eigen uitvoerders in dienst hebben, zorgt ervoor dat het proces een geheel is. Ze zijn als het ware een verlengstuk van de winkel, die alles monteren en installeren zoals afgesproken.”

Als het proces afgerond is, wordt de vernieuwde woning opgeleverd. “Samen met de klant nemen we dan door of alles naar wens is. Als extra service kunnen we ook styling verzorgen bij de oplevering, om de sfeer helemaal goed naar boven te halen.”

Wil jij ook je woondromen realiseren? Neem contact op met TMC Kruiningen, of breng een bezoekje aan de showroom.

TMC Kruiningen

Zandweg 1B

4416 NA Kruiningen

(0113) 38 26 26

tmckruiningen@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl