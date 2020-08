Steun samen met TMC Wonen de lokale horeca

2020 is voor TMC Wonen een bijzonder jaar: het familiebedrijf bestaat 45 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Maar 2020 is ook het jaar waarin het coronavirus de normale gang van zaken op de kop heeft gezet. En TMC wil naast vieren ook helpen. Daarom is dit voorjaar de speciale horeca-actie van start gegaan, waarmee TMC het jubileum viert en hiermee de lokale horeca steunt.

Wat houdt deze jubileumactie precies in? “Iedere klant die bij ons een bedrag van minimaal 1000 euro spendeert, krijgt een waardebon ter waarde 75 euro die ingeleverd kan worden bij een breed scala aan lokale restaurants in de regio Zeeland en rond Bergen op Zoom”, aldus conceptmanager Eva van Asselt.

De horeca-actie komt in de plaats van de woondroom-actie die TMC begin dit jaar lanceerde, waarbij een aantal klanten geselecteerd zou worden om hun woondroom te realiseren. Eva: “We willen in deze tijd de lokale horecaondernemers zoveel mogelijk steunen, dus dit was een goed alternatief. Eerst maakte een aantal klanten kans op een prijs, nu krijgt elke klant die 1000 euro besteedt in onze winkel, de horeca-bon. We hebben tijdens het begin van de coronacrisis veel lokale ondernemers gesproken en we zagen hoeveel van hen in de problemen zijn gekomen. Gelukkig konden onze woonwinkels gewoon open blijven en daarom wilden we graag iets kunnen doen. De horeca-actie is daar het resultaat van. Onze slogan is “samen thuis, samen uit” en dat is in deze tijden nog meer van toepassing dan eerst.”

Niek Damen, eigenaar van Boulevard17 en Pier7 in Vlissingen is een van de horecaondernemers die meedoet aan de actie. “Toen TMC ons vroeg of we hieraan mee wilden doen, vonden we dat hartstikke leuk. Zeker in deze bizarre corona-tijden moet je elkaar als ondernemers (lokaal) zien te versterken en het is geweldig dat we dat op deze manier kunnen doen. Samen sta je sterk en dat is nu meer nodig dan ooit!”

De horeca-actie geldt op de hele collectie van TMC Wonen, uitgezonderd andere acties en kortingen. In mei van dit jaar is de actie van start gegaan, en loopt tot 31 december 2020. De bonnen hoeven niet per se dit kalenderjaar verzilverd te worden: ze kunnen nog tot 31-12-2023 ingeleverd worden bij de deelnemende restaurants. Bekijk de lijst van de horecagelegenheden die deelnemen aan de TMC actie. “Restaurants kunnen zichzelf nog steeds inschrijven, en als je favoriete tentje er nog niet bij staat, bel hen dan gerust op om te vragen of ze ook aan de actie mee willen doen.”

