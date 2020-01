Veel arbeidsongevallen worden veroorzaakt door voorkombare risico’s op de werkvloer. Volgens de ARBO-wet zijn zowel de werkgever als werknemer verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. in1keerVCA.nl komt veel werkgevers en werknemers tegen die niet de hoogte zijn van de regels voor een veilige werkomgeving.

Veel voorkomende ongevallen zijn uitglijden, verstappen, vallen en struikelen. Op bouwplaats zijn vaak hoogteverschillen, losliggende materialen, gladde en natte vloeren en er liggen vaak kabels over de vloer. Een goed opgeruimde en nette werkvloer het zogenaamde good houskeeping zorgt voor minder ongevallen. Maar ook moet je er op letten dat je geen grote producten draagt die je zichtveld belemmeren. Ook goed schoeisel en niet rennen draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Op de werkplek moet voldoende licht zijn zodat de details die nodig om je werk goed te kunnen uitvoeren voldoende belicht worden. Afhankelijk van het soort werk moet de lichtsterkte hierop zijn aangepast. Ook geluid kan zorgen voor problemen bij werknemers. Veel lawaai kan op lange termijn zorgen voor gehoorschade. Op korte termijn kan het leiden tot concentratieproblemen en vermindering van de verstaanbaarheid. Op langere termijn kun je blijvend gehoorschade oplopen. Dit kan zich uiten in het moeite hebben met het horen van hoge tonen en zachte geluiden, het continue horen van een fluit-, piep- of bromtoon.

Ook zijn er risico’s op lichamelijk overbelasting aanwezig op je werk of werkplek. We hebben het over lichamelijke belasting als je gaat tillen, trekken of duwen en wanneer je veel in dezelfde houding werkt. Ook kun je lichamelijk worden belast door gereedschap of machines die je gebruikt. Door te zwaar of verkeerd tillen kun je zelfs arbeidsongeschikt raken. Je mag dan ook wettelijk niet meer dan 23 kg per persoon tillen.

Regels voor veilig tillen zijn:

Til rustig en met een rechte rug en wissel regelmatig van houding

Til niet vanuit een zittende toestand en verplaatst de last niet te ver

Let op bij gladde en ongelijke vloeren en trappen

Werk in je eigen tempo en neem regelmatig pauze

Gebruik PBM’s zoals veiligheidsschoenen en veiligheidshandschoenen.

Ook gereedschappen die trillingen veroorzaken zoals pneumatische hamers en klopboormachines kunnen ernstige schade aan het lichaam veroorzaken. Bij langdurig en veelvuldig gebruik kunnen de bloedvaten in de vingers beschadigen waardoor zogenoemde witte vingers ontstaan. Ook voertuigen of grote machines die trillingen veroorzaken kunnen voor moeheid, spierpijn, hoofdpijn, maag- en rugpijn zorgen. Bij langdurige en regelmatige blootstelling hieraan kan ook het evenwichtsorgaan aangetast worden.

Wil je als werkgever en werknemer op de hoogte zijn van de risico's op de werkvloer volg dan een VCA cursus.

