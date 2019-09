Onvervalst en levendig

Het verroeste staal en de gewaaierde tekening in het betonnen aanrecht in deze stoere keuken zorgen voor een levendig effect.

PRETTIGE VERRASSING

Toen de eigenaresse deze keuken in een magazine had gezien, ging ze er eigenlijk van uit dat ze zo iets moois niet kon betalen. Tot zij en haar man op een regenachtige zaterdag even naar Apeldoorn (NL) reden en een offerte het tegendeel bewees. En zo gebeurde het dat er een tijdje later in hun nieuwe appartement een kersverse keuken werd gebouwd met verweerde materialen. De roestige kleur van de stalen deuren is het gevolg van een roestproces dat tijd nodig heeft. Voordat Jacob er kastdeuren van maakt, worden ze flink opgeschuurd en in de lak gezet. “Hierdoor voelt het werkelijk heel zacht aan en zijn ze makkelijk schoon te houden. Bovendien is het staal beresterk, dus hoef ik me geen zorgen te maken als er kinderen over de vloer komen”, legt de eigenaresse uit.

OCHTENDGELUK

Ook in het werkblad van gestort beton zit een levendige tekening, omdat deze is gewaaierd. Aan het drie meter lange blad staan maar liefst vier krukken. “Dit is de eerste keer dat we een keukeneiland hebben en ik wil niet meer anders.

Wat zit ik daar heerlijk wanneer ’s ochtends vroeg de zon naar binnen schijnt, ik mijn koffietje drink en de krant opensla.”

“Dit is de eerste keer dat we een keukeneiland hebben

en ik wil niet meer anders” De bewoonster

IDENTITYKIT:

Kasten en grepen: verroest en verouderd staal

• Werkblad en kranen: beton en Quooker flex

• Apparatuur: IKB 2760-20 Liebherr koelkast,

IG1024-20 Liebherr vriezer, SIM 592B Smeg

Inductie, KK90VXE-2 Smeg Downdraft,

DGC 6805 XL Miele Combi stoomoven

Miele, H 6800 BP Miele Combi oven,

G6860 SC VI Miele vaatwasser

• Ontwerp en uitvoering:

Jacob

Kanaalstraat 25a

7311 ML Apeldoorn (NL)

tel. +31(0)55 737 01 24

info@jacobinterior.com

jacobinterior.com