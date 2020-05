Nieuwe collectie bij Sans-online

Nu de zon volop schijnt, de temperaturen omhoog gaan, de bladeren weer aan de bomen komen krijgen we zin in de zomer! De truien gaan de kast in en de overhemde, polo’s en korte broeken komen eruit.

Mannen opgelet! Sans-online heeft weer de leukste collecties voor het nieuwe seizoen.

We hebben een nieuw merk, NZA. Leuke jassen, vesten, truien, polo’s, T-shirts en broeken. New Zealand Auckland heeft een stoere, vrije-tijdse uitstraling, maar ook netjes. We hebben hierin een ruim aanbod met scherpe prijzen.

De stoere polo’s zijn niet meer weg te denken. Het geeft een nette, maar ook sportieve uitstraling. Omdat er zoveel soorten zijn; effen of juist met een print, is het voor elke gelegenheid wel wat passends.

Een luchtige, korte broek, dat is wel erg fijn met het warme weer! Korte broeken in allerlei soorten. Gaat u voor een korte jeans of juist een korte jogging of chino’s? Ook hierin zie je weer een nette gelegenheid of gewoon thuis? Het kan allemaal.

Ga naar www.sans-online.nl en ontdek deze super leuke nieuwe collectie!

Sans-online is dé online winkel met veel keuze in allerlei merken. U kunt uw bestelling thuis laten bezorgen en zo hoeft u voor de gaafste outfits niet een de deur uit.

Wanneer u vóór 16.00 uur heeft besteld (in de regio), is uw product dezelfde dag nog in huis. (Met de huidige omstandigheden, kan het wat vertraging oplopen)

Is het toch niet naar wens? Geen probleem; Niet goed? Geld terug!