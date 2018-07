„Ik mis mijn cv-houtkachel van Paul Roescher nog elke dag”

Hij zocht een nieuwe kachel. Eén met een hoog rendement, die een behaaglijke warmte afgaf, aan te sluiten was op de bestaande cv-installatie en te stoken met hout. Na een uitgebreide zoektocht kwam hij terecht bij een cv-houtkachel, maar geen enkele dealer kon hem vertellen wat hij wilde weten, totdat hij bij Paul Roescher over de vloer kwam. „Waar andere verkopers alleen maar zeiden ‘Daar staat de kachel. Hij kost zo en zoveel’ wist de verkoper van Paul Roescher me alle technische details uit te leggen.”



Meneer Wijnands uit Wijhe kijkt met plezier terug op het adviesgesprek dat hij bij Paul Roescher voerde. „Het begon al met het feit dat ze meerdere, opengewerkte modellen hadden staan. We konden de kachels dus niet alleen zien, maar ook ervaren hoe ze werkten. En al mijn vragen over het rendement, de doorsnee van het vat en de montage wist de verkoper feilloos te beantwoorden.”



Spekstenen behuizing

Naar aanleiding van het adviesgesprek kocht Wijnands een Koppe Caron Aqua en sloot die zelf op zijn cv-leidingen aan. „Het was even puzzelen, maar ik had alles goed voorbereid. Er zat een handleiding bij, waar geen woord Spaans in stond, dus dat hielp. Voor alle overgebleven vragen kon ik bij Paul Roescher aankloppen.”



Na een weekje “inregelen” kon de familie Wijnands van de nieuwe aankoop gaan genieten. „De Koppe Caron werkte geweldig. De spekstenen behuizing gaf een heerlijke warmte af, echt aangenamer dan die uit een gewone radiator. En dan die vlammen achter het glas, prachtig!”



Ook de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van zijn Koppe Caron sprak Wijnands aan. Een cv-kachel verwarmt het water in een bestaande cv-installatie met radiatoren en/of vloerverwarming. Het afgekoelde water stroomt daarna terug naar de houtkachel en wordt daar opnieuw verwarmd. Doordat de kachel zodoende continu gekoeld wordt, hoeft hij nooit extreem veel hitte te verdragen en gaat hij lang mee. Vanwege het hoge rendement van maar liefst 90 procent heeft er een zeer schone verbranding met nauwelijks fijnstof en roetaanslag plaats.



Restwarmte

Maar vond de inwoner van Wijhe het stoken van zijn kachel niet veel te veel gedoe, vergeleken met de bediening van een ‘gewone’ cv? Wijnands: „Helemaal niet. Het is juist heerlijk om lekker buiten hout te hakken, te kloven, te slepen en dat vervolgens in je eigen kachel te stoppen! Je bent daar overigens echt niet continu mee bezig. Als we de kachel eenmaal aan hadden en we lieten hem daarna weer uit gaan, bleef hij nog uren warmte afgeven. Speksteen wordt nooit gevaarlijk heet, maar gloeit wel erg lang na. Bovendien sloeg de kachel restwarmte op in een buffervat, waardoor de energie nog langer behouden bleef.”



Daardoor vielen de verwarmingskosten volgens Wijnands erg mee. „In een jaar had ik zo’n 10 kuub hout nodig, waar ik goedkoop aan kon komen. Als ik dat vergelijk met de prijs van een kuub gas, dan kwam ik veel voordeliger uit. Daar komt bij dat de prijs van gas de komende jaren vast nog gaat stijgen.”



Pelletkachel

Helaas voor Wijnands moest hij vanwege fysieke problemen onlangs afscheid nemen van zijn Koppe Caron. Het slepen met hout werd hem te veel. Hij schafte vorig jaar dan ook een andere kachel aan, opnieuw geen doorsnee exemplaar: een cv-pelletkachel, die brandt op geperste houtkorrels. „Ook mooi, en toch... ik mis mijn Koppe Caron nog iedere dag.”



