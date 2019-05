“Met de grootste pijn in ons hart moesten we besluiten om Margriet uit handen te geven” Ze moet al op de uitkijk hebben gezeten. Ineens staat ze buiten: een lachende Margriet Haalboom (24). Haar ouders komen eraan! “Haaai!”, roept ze enthousiast, terwijl ze op hen toesnelt. Ze valt haar moeder om de hals, die haar even dicht tegen zich aandrukt. Het is duidelijk: Margriet is blij haar ouders te zien.

Ze woont sinds 2017 op locatie Beekheim, groep Beekzicht. Daarmee ging een langgekoesterde wens in vervulling. Hiervóór woonde Margriet op Kroonheim, maar ze ontgroeide de groep. Nu zit ze in een groep die beter past. Met meer rust en nog meer structuur. En ze heeft het op Beekzicht uitstekend naar haar zin. “Het is hier zó gezellig! Gewoon, we kletsen met elkaar enzo. Beetje chillen op het balkon.” En dan, met een brede grijns: “Vrijdagavond winkelen. We gaan overal naartoe. Heerlijk. En de begeleider betaalt de koffie in de stad, haha”, lacht ze.



Activiteiten

Margriet is iemand van gezelligheid. Ze houdt ervan, maar ze brengt het ook mee. Ze geeft ouderen in verzorgingshuis Norschoten twee dagen per week een verzetje. Ze doet met hen spelletjes, gaat mee wandelen en helpt ze op de fiets. En ze is ook regelmatig in de keuken te vinden, waar ze kookt met de begeleiders. De andere drie dagen gaat ze naar Veldheim. Daar maakt ze kaarten en schildert ze op canvas. “Ik schilder van alles. Dieren, bloemen, landschappen, alles.” Ja, Margriet heeft zich ontwikkeld. Zelf zegt ze: “Ik ben zelfstandiger geworden”, en dan in één adem erachteraan: “Oh ja mam, weet u wat ze gaan doen?” Ze glundert. “Ik mag misschien mijn schilderijen verkopen op de verkoping van 25 mei. Leuk hè!”

Margriet Haalboom

Beter dan thuis

De zorg is goed bij Adullam, vinden haar ouders, die met de grootste pijn in hun hart niet anders konden dan besluiten om Margriet uit handen te geven. “In bepaalde opzichten is Margriet hier beter af dan thuis”, vertelt haar moeder. “24 uur zorg kunnen wij als ouders haar niet geven. En die heeft Margriet wel nodig. Bovendien ben ik soms te gevoelig in mijn benadering, terwijl een leidster nuchterder is. Daarnaast zit Margriet hier tussen haar maatjes. Wat dat betreft woont Margriet hier uitstekend. Onterecht hebben we wel eens de opmerking gekregen, dat we Margriet tussen de ‘rolstoelers en downers’ hebben gezet. Dat is zo misplaatst. Beekheim is net als een gezin. Met groepsleiding en bewoners in plaats van ouders en kinderen. Natuurlijk zijn er ook weleens strubbelingen, maar die zijn er thuis ook. Ze moeten eens komen kijken hier op Beekheim. Wat een leuke meiden. En wat een gezellige boel! Wanneer de zorg goed is, gaat het met Margriet ook goed. Dan zie je een lachende Margriet. Adullam werkt nu vanuit een bepaalde zorgvisie: het ASBM-model. Daarin is Adullam professioneel geworden. We zien daarin verbeteringen ten opzichte van vroeger.”

Naast iemand staan

“Wat wij belangrijk vinden voor Margriet, is dat de begeleiders naast haar staan. Dat ze haar begrijpen. De begeleiders proberen ook altijd in gesprek te blijven met ouders. Ze hebben een luisterend oor voor bezwaren of dingen die je bezighouden. Ook onderling wordt binnen het team veel afgestemd. Fijn is dat.”

Ouders Haalboom

Op haar plek bij Adullam from Stichting Zorg Adullam on Vimeo.

Goede zorg

“Kwaliteit van zorg komt voor ons absoluut op de eerste plek, op de voet gevolgd door identiteit. Die willen we graag vasthouden; we willen ervoor waken dat er een verschuiving plaatsvindt. Blijven bij het eenvoudige, ernstige Woord. Een dagopening, dagsluiting en ruimte om met bewoners in gesprek te gaan over het Woord. Zoveel mogelijk zoals dat thuis ook gebeurt. Zo moet de christelijke opvoeding zijn”, zeggen Margriets ouders. “Dát is goede zorg en ja, die vinden we bij Adullam.”

