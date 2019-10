Bij Natuurvoordeel.nl vinden passie en budget elkaar

Wat doe je als je een passie hebt voor mooie en bijzondere voedingssupplementen, maar keer op keer aanhikt tegen hun hoge prijzen? Johan-Peter Flikweert vond de oplossing: zelf een website lanceren en daarop zelf voedingssupplementen gaan verkopen: Natuurvoordeel.nl.

Flikweert had ruim twintig jaar ervaring in de supplementenhandel toen hij de webshop Natuurvoordeel.nl startte. In de online winkel zoek je tevergeefs naar producten van drogisterijketens. Hoe komt dat? Flikweert: „Ik kies heel bewust voor merken met een eigen identiteit, voor mooie producten. Daarbij let ik heel erg op betaalbaarheid.”

Als je dicht bij de bron kunt opereren lukt het om geweldige voedingssupplementen tegen scherpe prijzen aan te bieden, stelt Flikweert. „Zeker omdat ik oog heb voor kostenbesparing en niet het onderste uit de kan wil hebben. De investeringen in een efficiënt magazijn en een snelle orderafhandeling maken dat we bij Natuurvoordeel.nl tegen lagere marges kunnen werken.”

Productaanbod

Het assortiment van Natuurvoordeel.nl is uitgebalanceerd, divers en bevat bijzondere supplementen, die vaak rechtstreeks van de fabrikant afkomstig zijn. De webshop voert bekende merken als Nataos Key Nutrition, MediHemp, KlosterKitchen, Biodream en Udo’s Choice. Nataos Key Nutrition brengt onder meer vloeibaar Calsium-Magnesium, Immunomax AHCC en een zeer zuivere Omega-3 in de vorm van Krill-capsules op de markt.

Biodream levert onder andere Rosa Fruit Crystals met een zeer hoog SOD-gehalte en Isoflavonen: bekende supplementen die al jaren lang door een grote groep gebruikers zeer hoog worden gewaardeerd.

Natuurvoordeel

MediHemp

Om in de wildgroei van aanbieders van CBD-producten onderscheidend te zijn, heeft Natuurvoordeel gekozen voor kwaliteit en voor 100% biologische CBD-producten van het Oostenrijkse MediHemp. Met de CBD RAW-serie (met tot wel 18% CBD) is MediHemp toonaangevend in deze markt.

Noemenswaardig is verder KlosterKitchen met zijn pure gemberdrank IngwerTrink, gemaakt volgens een oud kloosterrecept. De drank geeft gebruikers een verfrissende energieboost.

Probiotica

Probiotica is er in veel varianten, maar er is maar één producent die probiotica “op maat” aanbiedt: Udo’s Choice, een Canadese fabrikant die wereldwijd zeer succesvol is. Ze bieden overigens ook een plantaardige Omega 3-6-9-olie aan en de vermaarde Flor’Essence.

Uniek aan probiotica van Udo’s Choice is dat er voor elke leeftijd een speciale samenstelling beschikbaar is. Zo krijgt de consument altijd de juiste hoeveelheid en soort bacteriën binnen.

Anders dan anderen

Natuurvoordeel.nl is dus geen doorsnee aanbieder van drogisterijartikelen, maar een specialist op het gebied van voedingssupplementen met oog voor kwaliteit en betaalbaarheid. Misschien heeft het te maken met de Zeeuwse wortels van de onderneming, aldus Flikweert. „We zeggen hier niet voor niets: „Gin cent te vee”.”

Contact

Natuurvoordeel.nl

Biezelingsestraat 41

4421 BN Kapelle

tel. 0113-405006

info@natuurvoordeel.nl (algemeen)

www.natuurvoordeel.nl