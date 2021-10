Tal van burgerpolitici en ministers die een belangrijke rol speelden in de overgangsregering van Soedan zijn opgepakt in Khartoem en zusterstad Omdurman. Onder de opgepakte bewindslieden is premier Abdullah Hamduk volgens plaatselijke media. Op tal van plaatsen zijn betogers de straat opgegaan en militairen hebben bruggen over de Nijl en de weg naar het vliegveld afgesloten.