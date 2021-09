Maker vleesvervangers Beyond Meat bij verliezers op Wall Street

Maker van vleesvervangers Beyond Meat hoorde donderdag bij de verliezers op de Amerikaanse beurzen. Beleggers zetten het aandeel lager na een afwaardering door zakenbank Piper Sandler. Verder was sprake van een weinig enerverende beursdag. De belangrijkste beursgraadmeters in New York lieten geen grote koersbewegingen zien. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar cijfers over de uitkeringsaanvragen en winkelverkopen in de Verenigde Staten.