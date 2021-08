Twee Sumatraanse tijgers, een soort die met uitsterven wordt bedreigd, herstellen in Indonesië van een besmetting met het coronavirus. Een van de dieren begon vorige maand in een dierentuin verdachte ziekteverschijnselen te vertonen, zoals hoesten, ademhalingsproblemen en een verlies van eetlust. Later kreeg ook een andere tijger klachten.