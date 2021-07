Onlinekledingwinkel About You heeft de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met twee derde zien toenemen, ondanks het feit dat in veel landen de normale kledingwinkels juist weer opengingen. Het Duitse bedrijf had in de maanden maart, april en mei bovendien de helft meer actieve klanten dan een jaar eerder. Dat waren er dit jaar meer dan 9 miljoen in 26 Europese landen, waaronder Nederland.