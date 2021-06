Beleggers kunnen juist bijdragen aan het oplossen van de woningnood en de stijgende huren en huizenprijzen. Dat was een van de boodschappen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een uitgebreid rapport over de Nederlandse woningmarkt. Maar daarmee gaat de denktank wel wat kort door de bocht, stellen enkele experts.