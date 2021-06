Azerbeidzjan perkt godsdienstvrijheid verder in

Azerbeidzjan heeft de vrijheid van godsdienst verder ingeperkt, meldt Forum 18. President Ilham Aliyev zette woensdag zijn handtekening onder een aantal wijzigingen in de godsdienstwet. Bepaald is onder meer dat een staatscomité de benoeming van alle niet-islamitische religieuze leiders moet goedkeuren. Bovendien moeten alle geestelijken elke vijf jaar worden herbevestigd door de door de staat gecontroleerde moslimraad. Mensenrechtenverdediger Rasul Jafarov zegt dat er sprake is van schending van internationale normen.