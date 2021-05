De politie heeft opnieuw arrestaties verricht in een onderzoek naar mensenhandel en seksuele uitbuiting van Oost-Europese en Zuid-Amerikaanse vrouwen. Het gaat om twee Roemenen van 26 en 55 jaar uit. Ze werden dinsdag in Amsterdam gearresteerd, zo meldde de politie zaterdag. In hetzelfde onderzoek werden eerder als twee Roemeense mannen van 29 en 40 jaar aangehouden.