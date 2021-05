Verzekeraar Athora Netherlands, bekend van merken als Reaal en Zwitserleven, moet op zoek naar een nieuwe topman of -vrouw. Tom Kliphuis, de huidige hoogste baas bij de vroegere levensverzekeringen- en pensioenentak van het voormalige Vivat, treedt per 1 juni terug en stapt over naar moederbedrijf Athora Group. Daar zal hij zich gaan bezighouden met onder meer fusies en overnames.