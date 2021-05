De autoriteiten registreerden in totaal 3559 van dergelijke incidenten. Mede door deze coronaprotesten steeg het totaal aantal misdrijven met een politieke achtergrond in Duitsland fors. Minister Seehofer (Binnenlandse Zaken) toonde zich bezorgd over de cijfers. Hij sprak over een duidelijke tendens dat Duitsland gewelddadiger wordt.