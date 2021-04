President Joe Biden gaat als eerste Amerikaanse leider de moord op 1,5 miljoen Armeniërs ruim een eeuw geleden erkennen als genocide. Hij tart hiermee NAVO-bondgenoot Turkije, melden Amerikaanse media. De regering in Ankara stelt dat er Armeense slachtoffers waren tijdens de Eerste Wereldoorlog in het toenmalige Ottomaanse Rijk, maar dat het geen volkenmoord was.